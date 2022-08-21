Роспотребнадзор: уровень летальности при коронавирусе выше, чем при гриппе

Роспотребнадзор: уровень летальности при коронавирусе выше, чем при гриппе
Коронавирус все также смертельно опасен. Фото: pexels.com

Уровень летальности при коронавирусной инфекции все еще выше, чем при гриппе, рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Эксперт заявила в разговоре с РИА Новости, что уровень летальности при ковиде остается выше, чем при гриппе, но в основном это относится к людям старшего поколения.

По словам Пшеничной, в группу риска по коронавирусу по-прежнему входят пожилые люди и люди, страдающие хроническими заболеваниями. Именно они чаще всего сталкиваются с тяжелыми осложнения после перенесенного не только COVID-19, но и гриппа, и других острых респираторных вирусных инфекций.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что число заболевших коронавирусом в России за неделю выросло на 40%.

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