На перекрестке Трефолева и Маршала Говорова конфликтный мужчина открыл стрельбу

В Кировском районе задержали ранее судимого петербуржца, который в ходе конфликта на дороге открыл стрельбу, после чего с места преступления скрылся в неизвестном направлении.

Как стало известно Gazeta.SPB, 23 августа около 16:00 на перекрестке улицы Трефолева и Маршала Говорова произошел конфликт между автомобилистами, в результате которого неизвестный гражданин на автомобиле «Санг Йонг» достал предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в сторону лица другого водителя. После этого он покинул место происшествия.

Обо всем этом полиции рассказал сам пострадавший водитель. Для розыска злоумышленника был введен план «Перехват». Через 40 минут на проспекте Ветеранов полиция остановила похожий на описание пострадавшего автомобиль, за рулем которого находился 45-летний петербуржец. Также в салоне сидели его 48-летняя родственница, горничная гостиницы и 42-летняя ведущий агроном Карельского научного центра. У горничной в рюкзаке нашли аэрозольный пистолет.

Все трое были доставлены в участок, где женщин опросили в качестве свидетельниц и отпустили. Мужчину же задержали, после чего 24 августа поместили в ИВС.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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