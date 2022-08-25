Петербург занял второе место по новым случаям заражения COVID-19

Петербург вновь оказался на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Сегодня, 23 августа, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 4 423 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 4 406. Таким образом, суточная заболеваемость в городе немного увеличилась. Сегодня Петербург по этому показателю уступил Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 8 874 человека с коронавирусом, а на третьем месте Подмосковье, где выявили 2 958 новых случаев.

За день в Петербурге выздоровели 4 161 человек, госпитализировали 222 местных жителей, скончались 19 петербуржцев с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что число ревакцинированных в Санкт-Петербурге превысило 500 тысяч человек.