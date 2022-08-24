Число ревакцинированных в Санкт-Петербурге превысило 500 тысяч человек

Жители Северной столицы продолжают усиленно вакцинироваться против коронавируса. На сегодняшний день число ревакцинированных граждан достигло 500 тысяч человек.
Согласно данным оперативного штаба, на 24 августа 503 869 петербуржцев ревакцинировались против коронавируса, из них за сутки эту процедуру прошли 1 274 человека.
В городе для взрослого населения открыт 181 пункт вакцинации от COVID-19, в том числе 92 — для детей. За все время привито первично 2 491 267 жителей города (не учитывая «Спутник Лайт»). Из общего числа — 6 948 детей. За сутки первый раз поставили прививку от коронавируса 172 человека, из них — 1 ребенок.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что россиянам порекомендовали прививаться от коронавируса и гриппа с промежутком в две-четыре недели.