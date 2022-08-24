Число ревакцинированных в Санкт-Петербурге превысило 500 тысяч человек

Число ревакцинированных в Санкт-Петербурге превысило 500 тысяч человек. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Число ревакцинированных в Санкт-Петербурге превысило 500 тысяч человек. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Жители Северной столицы продолжают усиленно вакцинироваться против коронавируса. На сегодняшний день число ревакцинированных граждан достигло 500 тысяч человек.

Согласно данным оперативного штаба, на 24 августа 503 869 петербуржцев ревакцинировались против коронавируса, из них за сутки эту процедуру прошли 1 274 человека.

В городе для взрослого населения открыт 181 пункт вакцинации от COVID-19, в том числе 92 — для детей. За все время привито первично 2 491 267 жителей города (не учитывая «Спутник Лайт»). Из общего числа — 6 948 детей. За сутки первый раз поставили прививку от коронавируса 172 человека, из них — 1 ребенок.

Закончили цикл вакцинации 3 112 273 петербуржцев, в том числе 6 404 детей.