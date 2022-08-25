В Ленобласти подтвердили 949 случаев коронавируса за сутки

В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 949 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 25 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 204 738 местных жителе. Всего выздоровели 193 896 пациентов, в том числе 954 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 496.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 8 874 человек. На третьем месте оказалась Московская область — 2 958 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что число ревакцинированных в Санкт-Петербурге превысило 500 тысяч человек.