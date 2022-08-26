В Петербурге на 26 августа выявили 4 435 заболевших коронавирусом

В Петербурге на 26 августа выявили 4 435 заболевших коронавирусом
В Петербурге выявили новые случаи коронавируса. Фото: Unsplash

Петербургские медики за прошедшие сутки выявили в Северной столице 4 435 новых случаев коронавируса.

Госпитализированы 248 человек, выздоровели – 5 009, умерли – 22. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 639 356 местных жителей, вылечились — 1 568 873 человека, а общее число жертв достигло 34 631. Об этом сегодня, 26 августа, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 7 602 человек. На третьем месте оказалась Московская область — 2 879 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в больнице Святого Георгия развернули 100 коек для ковид-пациентов.

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