Петербург стал вторым в РФ по новым случаям коронавируса

Петербург вновь оказался на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Сегодня, 26 августа, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 4 435 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 4 423. Таким образом, суточная заболеваемость в городе немного увеличилась. Сегодня Петербург по этому показателю уступил Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 7 602 человека с коронавирусом, а на третьем месте Подмосковье, где выявили 2 879 новых случаев.

За день в Петербурге выздоровели 5 009 человек, госпитализировали 248 местных жителей, скончались 22 петербуржца с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в больнице Святого Георгия развернули 100 коек для ковид-пациентов.