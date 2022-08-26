В Ленобласти подтвердили 1 355 случаев коронавируса за сутки

В Ленобласти подтвердили 1 355 случаев коронавируса за сутки
В Ленобласти выявили новые случаи ковида. Фото: unsplash

В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 1 355 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 26 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 206 093 местных жителя. Всего выздоровели 195 255 пациентов, в том числе 1 359 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 496.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 7 602 человек. На третьем месте оказалась Московская область — 2 879 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в больнице Святого Георгия развернули 100 коек для ковид-пациентов.

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