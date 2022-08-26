Житель Луги убил собутыльника бывшей жены и пытался зарезать второго

В Луге местного жителя задержали за убийство мужчины, распивавшего алкоголь с его бывшей супругой. Также он порезал второго собутыльника.

Все случилось в 21:30 в квартире на улице Кирова. Жильцы дома вызвали полицию, сообщив о драке у соседей. Прибывший на место наряд обнаружил тело мужчины с ножевыми ранениями живота.

В обстоятельствах произошедшего разбиралась следственно-оперативная группа. Как стало известно Gazeta.SPb, убийство произошло во время конфликта между бывшей семейной парой и собутыльниками женщины.

27-летний хозяин квартиры вернулся домой и обнаружил на кухне свою бывшую жену с двумя мужчинами. На почве неприязненных отношений он схватился за нож и зарезал первого собутыльника, а второму порезал шею, левое ухо и отбил правую почку. Один скончался на месте, а второй госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемый задержан.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что после встречи с грабителями слесарь из Петербурга лишился золотой цепочки за 200 тысяч рублей.