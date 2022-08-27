Из Пулково 27 августа не полетят самолеты во Владивосток и Ош

Из Пулково 27 августа не полетят самолеты во Владивосток и Ош. Фото: сайт аэропорта "Пулково"

Из Пулково 27 августа не полетят самолеты во Владивосток и Ош. Фото: сайт аэропорта "Пулково"

Сегодня, 27 августа, в петербургском аэропорту Пулково 2 задержанных рейсы. Самолеты не отправят в Ош и Владивосток.

Согласно данным онлайн-табло, в субботу решили отменить авиарейсы авиакомпании «Уральские Авиалинии». Пассажиры двух самолетов сегодня прибудут в места назначений позже, чем рассчитывали.

Так, вместо 08:35 в 09:50 полетит самолет в Ош. Воздушное судно во Владивосток позже также задержится, — вместо 10:55 его отправят в 11:15.

Все остальные рейсы на вылет должны осуществиться согласно утвержденному расписанию. Все изменения представят на сайте петербургского аэропорта.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Пулково сотрудники Северо-Западного таможенного управления изъяли у китайца, собирающегося улететь в Чэнду, 400 ювелирных изделий и бижутерии. Мужчина утверждал, что везет все своей семье.