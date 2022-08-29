Петербург стал вторым в РФ по новым случаям коронавируса

Петербург стал вторым в РФ по новым случаям коронавируса
В Петербурге выявили новые случаи коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

Петербург вновь оказался на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Сегодня, 29 августа, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 3 842 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 4 269. Таким образом, суточная заболеваемость в городе немного снизилась. Сегодня Петербург по этому показателю уступил Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 5 157 человек с коронавирусом, а на третьем месте Подмосковье, где выявили 1 804 новых случая.

За день в Петербурге выздоровели 3 412 человек, госпитализировали 105 местных жителей, скончались 15 петербуржцев с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пациентам с поврежденными из-за коронавируса легкими желательно избегать жары.

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