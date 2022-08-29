В Ленобласти подтвердили 569 случаев коронавируса за сутки

В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 569 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 29 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 208 630 местных жителей. Всего выздоровели 197 558 пациентов, в том числе 607 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 496.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 5 157 человек. На третьем месте оказалась Московская область — 1 804 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пациентам с поврежденными из-за коронавируса легкими желательно избегать жары.