В Петербурге выявили 3 497 новых заболевших коронавирусом

Петербургские медики за прошедшие сутки выявили в Северной столице 3 497 новых случаев коронавируса.

Госпитализированы 303 человека, выздоровели – 5 010, умерли – 23. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 655 178 местных жителей, вылечились — 1 584 642 человека, а общее число жертв достигло 34 711. Об этом сегодня, 30 августа, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 4 405 человек. На третьем месте оказалась Свердловская область — 1 333 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пациентам с поврежденными из-за коронавируса легкими желательно избегать жары.