Петербург стал вторым в РФ по новым случаям коронавируса

Петербург стал вторым в РФ по новым случаям коронавируса
В Петербурге выявили новые случаи коронавируса. Фото: pexels

Петербург вновь оказался на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Сегодня, 30 августа, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 3 497 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 3 842. Таким образом, суточная заболеваемость в городе немного снизилась. Сегодня Петербург по этому показателю уступил Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 4 405 человек с коронавирусом, а на третьем месте Свердловская область, где выявили 1 333 новых случая.

За день в Петербурге выздоровели 5 010 человек, госпитализировали 303 местных жителя, скончались 23 петербуржца с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пациентам с поврежденными из-за коронавируса легкими желательно избегать жары.

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