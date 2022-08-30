Изъятие наличных евро у россиян объяснила финская таможня

Финские таможенники запретили россиянам провозить наличные евро через границу на фоне введенных санкций ЕС в отношении России.

Соответствующее пояснение предоставили в Департаменте таможенного контроля Финляндии. Об этом пишет РБК. Как отметили в ведомстве, все делается согласно статье 5i регламента Совета ЕС. В соответствии с документом запрещается продавать, поставлять, переводить или экспортировать банкноты в любой официальной валюте страны, входящей в Евросоюз, в Россию. Отмечается, что ограничения распространяются и на правительство России с ЦБ РФ.

Исключения касаются только тех граждан ЕС, которые направляются в Россию и провозят валюту для личного использования, а также для дипломатических представительств, консульских учреждений или международных организаций в России, использующих иммунитет в соответствии с международным правом.

Однако уточняется, что исключения не касаются частных лиц, которые возвращаются из Финляндии обратно в Россию.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России кредитным организациям дали разрешение продавать доллары и евро, поступившие в кассу после 9 апреля не только от физических лиц.