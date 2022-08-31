Петербуржцам напомнили о тарифах, действующих в общественном транспорте

Петербуржцам напомнили о тарифах, действующих в общественном транспорте. Фото: комитет по транспорту

Петербуржцам напомнили о тарифах, действующих в общественном транспорте. Фото: комитет по транспорту

Петербургские власти напомнили, какие тарифы действуют в общественном транспорте города. В рамках транспортной реформы были внесены несколько изменений, которые сделали оплату проезда еще удобнее.

Так, горожане и гости Петербурга могут воспользоваться льготными тарифами. Разовая оплата в наземном транспорте будет осуществляться по QR-коду. Об этом пишет «Патрульный Петербурга».

Гостевой разовый проездной на наземный транспорт стоит 60 рублей, но оплата доступна только по QR-коду, так как наличку в автобусах больше не принимают.

Также есть возможность оформить единый электронный билет «Подорожник», по которому проезд на метро будет стоить 40 рублей, а на автобусе 45, при этом на наземном транспорте можно проехаться по нему бесплатно в течение 60 минут.

Льготные единые билеты на месяц остались без изменений. Их всего четыре — классический, социальный, студенческий и ученический.

Также есть проездные, предоставляющие поездки в 90 минут, сутки, трое суток и пять дней.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Комитете по транспорту Петербурга обратились к автомобилистам с просьбой, проявлять особую ответственность на дорогах в связи с увеличением пассажиропотока.