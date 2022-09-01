В следующем году петербуржцы будут получать единую квитанцию ЖКХ

В следующем году петербуржцы будут получать единую квитанцию ЖКХ. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В следующем году петербуржцы будут получать единую квитанцию ЖКХ. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В 2023 году жители Санкт-Петербурга начнут получать новый единый платежный документ ЖКХ.

В такую квитанцию будут включены сразу все услуги. По словам председателя Жилищного комитета Олега Зотова, введение нового платежного документа стоит ожидать уже в следующем году. Депутаты ЗакСа обсудили объединение ЕИРЦ «Петроэлектросбыт» и городского ВЦКП «Жилищное хозяйство» в ходе «нулевых» чтений бюджета.

Заниматься рассылкой единых квитанций будет Единой расчетный центр. Создают новый платежный документ ЖКХ управляющие компании, ресурсоснабжающие компании и комитет по энергетике. Как сообщает «Петербургский дневник», новый бланк рассмотрят депутаты ЗакСа.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в первом квартале 2022 года общая сумма задолженностей за ЖКУ в России составила 804,5 миллиардов рублей. По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в течение года доросли до рекордных 7,6% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.