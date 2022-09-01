Первого сентября в Петербурге открылись 7 социальных объектов от Setl Group

В День знаний в Петербурге состоялось открытие 3 школ и 4 детских садов от Setl Group. Объекты, расположенные в разных районах города, приняли почти 3 тысячи ребят.

Новые школы были открыты в жилых комплексах «GreenЛандия» в Мурино и «Зеленый квартал» в Московском районе Петербурга. Также в ЖК «Статус» возле парка Победы заработали начальная школа и детский сад, рассчитанные на 285 мест.

В Выборгском районе двери для малышей распахнул детский сад ЖК бизнес-класса «Притяжение». Здесь детей ждут комнаты для игр и развивающих занятий, музыкальный и физкультурный залы, бассейн с теплыми полами, благоустроенные площадки для игр и занятий спортом. Садик рассчитан на 200 мест.

Еще два детских сада (уже пятый и шестой по счету) открылись на территории квартала «Солнечный город» в Красносельском районе. Каждый из них рассчитан на 220 мест. В них есть бассейны, залы для занятий музыкой и физкультурой, классы для развивающих занятий и кружков, благоустроенные пространства с площадками для отдыха и игр. В пятом садике создана специальная метеоплощадка, которая поможет детям научиться наблюдению за погодными явлениями. А на территории шестого сада застройщик организовал площадку для обучения малышей правилам дорожного движения.

Таким образом, Setl Group установил новый праздничный рекорд – сразу 7 детских садов и школ открыли в День знаний свои двери для малышей и ребят постарше. В прошлом году в проектах холдинга открылись 4 современных социальных объекта, которые приняли более 2 тысяч ребят.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что подведены итоги федерального Летнего Конкурса ТОП ЖК-2022. В 2022 году проекты Setl Group завоевали целых два победных места.