Скончался актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Сергей Николаев

Петербургский актер театра и кино Сергей Николаев, снимавшийся в «Улицах разбитых фонарей», скоропостижно скончался. Ему было всего 46 лет.

О смерти артиста сообщили в театре «Комедианты», в котором Николаев работал 23 года. Коллеги актера принесли соболезнования родным и близким Сергея Николаева.

«Неожиданно… Несправедливо… На взлете…», — говорится в сообщении культурного учреждения.

Прощаться с Николаевым будут в понедельник, 5 сентября. Церемония начнется в 12:00 в театре «Комедианты» на Лиговском проспекте, 44. Отпевание пройдет в 14:00 во Владимирском соборе.

Театр уже отменил спектакли «Дети Ноя» и «Женитьба», в которых играл Сергей Николаев.

Актер стал частью труппы «Комедиантов» в 1999 году. За два с лишним десятка лет он создал образы, которые вошли в «золотой фонд» театральной летописи Северной столицы.