Издание Al Arabiya: черника и лосось полезны для здоровья мозга

Издание Al Arabiya: черника и лосось полезны для здоровья мозга
Фото: Pxhere

Медицине уже давно известно, что с возрастом пища становится все более важной для здоровья организма и, в частности, мозга. Поэтому важно составлять рацион питания из правильных продуктов, которые улучшают память и поддерживают концентрацию внимания.

Черника

Список самых полезных для головного мозга продуктов возглавляет черника. Научные исследования показывают, что эта ягода положительно влияет на память и прочие когнитивные функции. При этом регулярное употребление сока черники может улучшить не только память, но и настроение. Об этом пишет издание Al Arabiya.

Черника богата антиоксидантами и растительными питательными веществами, которые помогают защитить мозг от повреждений, вызванных свободными радикалами. В ягоде также содержится много витамина С, важного для поддержания иммунной системы.

Лосось

Лосось можно назвать одним из лучших источников омега-3 жирных кислот, которые очень ценны для работы мозга. При этом организм не способен производить их самостоятельно, поэтому следует иногда включать в свое меню лосось.

Эта рыба содержит важные для здоровья белки и витамин D. Ученые доказали, что употребление лосося снижает риск развития болезни Альцгеймера.

Орехи и семена

Орехи и семена полезны для мозга своими омега-3 жирными кислотами, антиоксидантами, витамином Е и магнием. Последний, как известно, благотворно влияет на память. При выборе орехов следует обратить внимание на грецкие, поскольку в них больше всего омега-3.

Темный шоколад

Темный шоколад — хороший источник антиоксидантов и флавоноидов, улучшающих работу мозга. Участники одного из исследований, регулярно употребляющие шоколад, стали быстрее сдавать тесты на память. Кроме того, в темном шоколаде содержится много кофеина, который помогает лучше концентрировать внимание.

Авокадо

В авокадо содержится большое количество витаминов и минералов. а также мононенасыщенных жиров, также важных для здоровья мозга. У любителей авокадо, как показывают научные работы, повышается уровень нейротрофического фактора — белка, улучшающего память и защищающего мозг от возрастных изменений.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что диетолог Гинзбург назвал популярные заблуждения о правильном питании.

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Издание Al Arabiya: черника и лосось полезны для здоровья мозга
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