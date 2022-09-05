Петербуржцам объяснили, как легально списать часть долга за капремонт

Петербуржцам объяснили, как легально списать часть долга за капремонт
Петербуржцам объяснили, как легально списать часть долга за капремонт. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Выяснилось, что существует возможность законно списать некоторую часть долга за капитальный ремонт в доме. Эксперты рассказали, как разбираться с квитанциями и при этом экономить.

Раньше владельцы некоторых квартир могли не платить за приходящие счета, поэтому с августа получили огромные суммы в квитанциям «Петроэлектросбыта». Другие жители также боятся, что долг может сильно вырасти, или его спишут без разрешения. «Neva.Today» пообщалась с Фондом капитального ремонта, в котором рассказали, что списание задолженности по взносам за капитальный ремонт возможно только по судебному решению.

При этом один из горожан с большим долгом утверждает, что отдельную и бумажную квитанцию за капремонт не видел ни разу. Электроэнергию мужчина оплачивал по номеру счета в мобильном приложении банка.

Гражданин предполагал, что с августа Петроэлектросбыт выставит ему счет на общую сумму с учетом долга за капитальный ремонт, но этого не произошло.

Фонд, в свою очередь заметил, что при наличии задолженности по закону он может подать иск к собственнику квартиры. Но и собственник, в случае если получил исковое заявление, может подать встречное требование в деле о применении срока исковой давности.

Как отмечает издание, срок давности по таким искам составляет три года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в следующем году жители Санкт-Петербурга начнут получать новый единый платежный документ ЖКХ.

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