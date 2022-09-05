Диетолог для сохранения фигуры посоветовал есть яйца на завтрак

Важно начинать день с правильной пищи. Специалист рассказал, какие завтраки считаются полезными для фигуры, а какие не очень.

По мнению врача-диетолога Майкла Мосли, для сохранения стройности на завтрак подойдут яйца. При этом, они могут быть приготовлены как угодно, — и в жареном, и в вареном в виде. Также можно сделать омлет или яйцо всмятку. Об этом пишет Daily Mirror.

Как отметил эксперт яйца полезны из-за высокого содержания в них белка, витамина В и селена. Этот продукт не повышает уровень холестерина в крови и поможет дольше испытывать чувство насыщения по сравнению с хлопьями или тостами.

Например, в омлет можно добавлять лук и грибы, потому что в первом много полезных пробиотиков, а во вторых — витамина D. Эксперт добавил, что отличными добавками также могут стать шпинат, чеснок и куркума.

А вот добавлять к яйцам бекон желающим не набрать вес или похудеть Мосли не советует. Из рациона на завтрак также лучше исключить выпечку, потому что в ней содержится много калорий.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что некоторые продукты помогают снизить уровень сахара в крови и рекомендуются врачами для поддержания организма.