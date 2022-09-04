Специалисты назвали продукты, которые могут снизить повышенный уровень сахара в крови

Специалисты назвали продукты, которые могут снизить повышенный уровень сахара в крови
Специалисты назвали продукты, которые могут снизить повышенный уровень сахара в крови. Фото: Pxhere

Некоторые продукты противопоказаны людям с аллергией и диабетом, а другие наоборот помогают снизить уровень сахара в крови и рекомендуются врачами для поддержания организма.

Полезная для диабетиков группа продуктов предотвращает выработку инсулина. Этот гормон выделяется поджелудочной железой и отвечает за контроль уровня глюкозы. Эксперты советуют некоторые фрукты, пряности, белки и определенные полезные жиры. Об этом рассказывается в статье En Son Haber.

Черника

Первым рекомендуемым продуктом становится черника. Систематическое употребление ягоды может снизить риск развития сахарного диабета у людей из группы риска.

Первым рекомендуемым продуктом становится черника. Фото: Pxhere

Авокадо В авокадо содержится большое количество полезных жиров, которые помогают замедлить выброс сахара в кровь и обеспечивают выработку меньшего количества инсулина. Также в составе авокадо есть бета-ситостерол, помогающий уменьшить воспаление.

В авокадо содержится большое количество полезных жиров. Фото: Pxhere

Семена чиа

Следующий продукт — семена чиа. Они не содержат глютена и способствуют уравновешиванию уровня сахара в крови, а также уменьшению чувствительности организма к инсулину. Этот продукт уменьшает уровень холестерина, артериальное давление и подавляет чувство голода.

Семена чиа не содержат глютена. Фото: Pxhere

Корица

Этот продукт заставляет печень легче реагировать на высвобождение инсулина, поэтому масса тела может уменьшаться. Отмечается, что чем лучше организм реагирует на инсулин, тем эффективнее балансируется уровень сахара в крови. Также корица играет важную роль в устранении различных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, например, высокий уровень глюкозы в крови и «плохой холестерин». Хватит и полвины чайной ложки корицы в сутки на протяжении 20 дней для улучшения реакции организма на инсулин.

Корица заставляет печень легче реагировать на высвобождение инсулина. Фото:Pxhere

Манго

Если каждый день употреблять 10 граммов сушеного манго, или 100 грамм свежего манго, может снизиться уровень сахара в крови. Вдобавок к этому манго содержит более 20 различных витаминов и минералов.

Манго содержит более 20 различных витаминов и минералов. Фото: Pxhere

Специи

Согласно исследованиям, продукты с добавлением различных специй улучшают метаболизм глюкозы и холестерина, снижая уровень сахара и инсулина в крови. Стоит обратить внимание на такие ароматные приправы как куркума, тмин, имбирь и кориандр.

Продукты с добавлением различных специй улучшают метаболизм глюкозы. Фото: Pxhere

Оливковое масло первого холодного отжима Этот продукт рекомендуется специалистами из-за содержания ненасыщенных жиров. Кроме того в нем есть полифенолы, помогающие предотвратить атеросклероз.

Такое рекомендуется специалистами из-за содержания ненасыщенных жиров. Фото: Pxhere

Яйца

Яйца помогают контролировать чувство голода, уменьшая реакцию на инсулин после еды. Таким образом, предотвращаются колебания уровня сахара в крови. По данным исследований, люди, которые едят яйца на завтрак, в течение дальнейших 36 часов потребляют намного меньше калорий.

Яйца помогают контролировать чувство голода. Фото: Pxhere

Черешня

В черешне содержатся питательные вещества, которые именуются антоцианами. Они способствуют снижению уровня сахара в крови у людей с предрасположенностью к сахарному диабету. Эксперты выяснили, что антоцианы могут снижать выработку инсулина на 50%.

В черешне содержатся питательные вещества, которые именуются антоцианами. Фото: Pxhere

Ранее gazeta.spb.ru писала, что необходимо правильно составлять рацион питания из продуктов, которые улучшают память и поддерживают концентрацию внимания. Среди таких, например, специалисты выделяют чернику.

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