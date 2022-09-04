Специалисты назвали продукты, которые могут снизить повышенный уровень сахара в крови

Специалисты назвали продукты, которые могут снизить повышенный уровень сахара в крови. Фото: Pxhere

Специалисты назвали продукты, которые могут снизить повышенный уровень сахара в крови. Фото: Pxhere

Некоторые продукты противопоказаны людям с аллергией и диабетом, а другие наоборот помогают снизить уровень сахара в крови и рекомендуются врачами для поддержания организма.

Полезная для диабетиков группа продуктов предотвращает выработку инсулина. Этот гормон выделяется поджелудочной железой и отвечает за контроль уровня глюкозы. Эксперты советуют некоторые фрукты, пряности, белки и определенные полезные жиры. Об этом рассказывается в статье En Son Haber.

Черника

Первым рекомендуемым продуктом становится черника. Систематическое употребление ягоды может снизить риск развития сахарного диабета у людей из группы риска.

Авокадо В авокадо содержится большое количество полезных жиров, которые помогают замедлить выброс сахара в кровь и обеспечивают выработку меньшего количества инсулина. Также в составе авокадо есть бета-ситостерол, помогающий уменьшить воспаление.

Семена чиа

Следующий продукт — семена чиа. Они не содержат глютена и способствуют уравновешиванию уровня сахара в крови, а также уменьшению чувствительности организма к инсулину. Этот продукт уменьшает уровень холестерина, артериальное давление и подавляет чувство голода.

Корица

Этот продукт заставляет печень легче реагировать на высвобождение инсулина, поэтому масса тела может уменьшаться. Отмечается, что чем лучше организм реагирует на инсулин, тем эффективнее балансируется уровень сахара в крови. Также корица играет важную роль в устранении различных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, например, высокий уровень глюкозы в крови и «плохой холестерин». Хватит и полвины чайной ложки корицы в сутки на протяжении 20 дней для улучшения реакции организма на инсулин.

Манго

Если каждый день употреблять 10 граммов сушеного манго, или 100 грамм свежего манго, может снизиться уровень сахара в крови. Вдобавок к этому манго содержит более 20 различных витаминов и минералов.

Специи

Согласно исследованиям, продукты с добавлением различных специй улучшают метаболизм глюкозы и холестерина, снижая уровень сахара и инсулина в крови. Стоит обратить внимание на такие ароматные приправы как куркума, тмин, имбирь и кориандр.

Оливковое масло первого холодного отжима Этот продукт рекомендуется специалистами из-за содержания ненасыщенных жиров. Кроме того в нем есть полифенолы, помогающие предотвратить атеросклероз.

Яйца

Яйца помогают контролировать чувство голода, уменьшая реакцию на инсулин после еды. Таким образом, предотвращаются колебания уровня сахара в крови. По данным исследований, люди, которые едят яйца на завтрак, в течение дальнейших 36 часов потребляют намного меньше калорий.

Черешня

В черешне содержатся питательные вещества, которые именуются антоцианами. Они способствуют снижению уровня сахара в крови у людей с предрасположенностью к сахарному диабету. Эксперты выяснили, что антоцианы могут снижать выработку инсулина на 50%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что необходимо правильно составлять рацион питания из продуктов, которые улучшают память и поддерживают концентрацию внимания. Среди таких, например, специалисты выделяют чернику.