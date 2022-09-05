Убитая горем мать актера Сергея Николаева считает, что роковой удар ее сыну нанесла переработка

Мать знаменитого актера театра «Комедианты» Сергея Николаева рассказала, что у ее сына никогда не было проблем с сердцем, а роковой удар актеру нанесла переработка.

Сейчас женщина пребывает в шоке от смерти сына. По ее словам, аритмия у Николаева возникла из-за слишком большого количества работы. Об этом пишет «Патрульный Петербурга».

Сергей Николаев ушел из жизни в среду, 31 августа. Сообщается, что ему стало плохо на выходе из киностудии. По словам коллег, актер рассказывал окружающим анекдот, сделал два шага, после чего упал и умер. Скорая констатировала смерть по приезду, на месте. Причиной смерти актера считается аритмия сердца.

У Николаева остались жена и семилетняя дочь, он 23 года своей жизни посвятил театру «Комедианты».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что актер театра и кино Сергей Николаев, скоропостижно скончавшийся в Санкт-Петербурге 31 августа, мог уйти из жизни из-за инсульта или инфаркта. Ему было 46 лет.