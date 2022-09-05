Убитая горем мать актера Сергея Николаева считает, что роковой удар ее сыну нанесла переработка

Убитая горем мать актера Сергея Николаева считает, что роковой удар ее сыну нанесла переработка
Убитая горем мать актера Сергея Николаева считает, что роковой удар ее сыну нанесла переработка. Фото: театр "Комедианты"

Мать знаменитого актера театра «Комедианты» Сергея Николаева рассказала, что у ее сына никогда не было проблем с сердцем, а роковой удар актеру нанесла переработка.

Сейчас женщина пребывает в шоке от смерти сына. По ее словам, аритмия у Николаева возникла из-за слишком большого количества работы. Об этом пишет «Патрульный Петербурга».

Сергей Николаев ушел из жизни в среду, 31 августа. Сообщается, что ему стало плохо на выходе из киностудии. По словам коллег, актер рассказывал окружающим анекдот, сделал два шага, после чего упал и умер. Скорая констатировала смерть по приезду, на месте. Причиной смерти актера считается аритмия сердца.

У Николаева остались жена и семилетняя дочь, он 23 года своей жизни посвятил театру «Комедианты».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что актер театра и кино Сергей Николаев, скоропостижно скончавшийся в Санкт-Петербурге 31 августа, мог уйти из жизни из-за инсульта или инфаркта. Ему было 46 лет.

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