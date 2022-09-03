Причиной смерти петербургского актера Сергея Николаева мог стать инсульт или инфаркт

Причиной смерти петербургского актера Сергея Николаева мог стать инсульт или инфаркт
Кадр из сериала "Тест на беременность" (2014)

Актер театра и кино Сергей Николаев, скоропостижно скончавшийся в Петербурге 31 августа, мог умереть из-за инсульта или инфаркта.

Коллега умершего по театру «Комедианты» рассказал «Невским новостям», что смерть Николаева наступила мгновенно, когда он выходил из киностудии. Он внезапно упал и больше не пришел в сознание. Врачи предполагают, что причиной смерти мог стать инсульт или инфаркт. Также рассматривается версия с оторвавшимся тромбом.

«Он не увлекался алкоголем, его не видели с рюмкой. Он не кутежник, не балагур, всегда торопился домой, к семье. Он тратил свою душу на сцене, на которой жил», — рассказал коллега Николаева.

Сергей Николаев скончался в среду в возрасте 46 лет. Ровно половину своей жизни он посвятил работе в театре «Комедианты». Также он снимался в сериалах, в числе которых «Мажор», «Тайны следствия», «Опера», «Агент особого назначения» и другие.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что скончался актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Сергей Николаев.

актер причина смерти сергей николаев смерть театр "комедианты"


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Причиной смерти петербургского актера Сергея Николаева мог стать инсульт ...
Диетолог Тихомирова перечислила основные признаки проблем со здоровьем
Пятеро туристов погибли при восхождении на вулкан на Камчатке
Корги-кафе в «Севкабеле» хотят перезапустить в новом формате
Врач Кашух дала россиянам советы по адаптации к осенней погоде
Издание Al Arabiya: черника и лосось полезны для здоровья мозга
В конце сентября в Петербурге наступит бабье лето
В доме-памятнике на Кирочной загорелась квартира