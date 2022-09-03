Причиной смерти петербургского актера Сергея Николаева мог стать инсульт или инфаркт

Актер театра и кино Сергей Николаев, скоропостижно скончавшийся в Петербурге 31 августа, мог умереть из-за инсульта или инфаркта.

Коллега умершего по театру «Комедианты» рассказал «Невским новостям», что смерть Николаева наступила мгновенно, когда он выходил из киностудии. Он внезапно упал и больше не пришел в сознание. Врачи предполагают, что причиной смерти мог стать инсульт или инфаркт. Также рассматривается версия с оторвавшимся тромбом.

«Он не увлекался алкоголем, его не видели с рюмкой. Он не кутежник, не балагур, всегда торопился домой, к семье. Он тратил свою душу на сцене, на которой жил», — рассказал коллега Николаева.

Сергей Николаев скончался в среду в возрасте 46 лет. Ровно половину своей жизни он посвятил работе в театре «Комедианты». Также он снимался в сериалах, в числе которых «Мажор», «Тайны следствия», «Опера», «Агент особого назначения» и другие.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что скончался актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Сергей Николаев.