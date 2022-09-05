За сутки в Петербурге скончалось 12 пациентов с коронавирусом

За сутки в Петербурге скончалось 12 пациентов с коронавирусом
За сутки в Петербурге скончалось 12 пациентов с коронавирусом. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

По всей России за сутки скончалось 76 человек с коронавирусом, при этом в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти 12 человек с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся больше на 19 — 31 человек.

На 5 сентября в городе количество умерших с инфекцией прибавилось. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург находится на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, — там на сегодняшний день за все время существования коронавируса насчитывается 45 313 смертей пациентов. За последние сутки в Ленинградской области от ковида никто не умер. В регионе насчитывается 3 497 смертей за всю пандемию.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 34 801 человека. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 384 787 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на сегодняшний день можно смело говорить о преодолении пиковых показателей заболеваемости коронавирусной инфекцией в Петербурге, Москве и Московской области.

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