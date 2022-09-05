Петербургские власти определили начало наступления осени

Петербургские власти определили начало наступления осени
Петербургские власти определили начало наступления осени. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В Санкт-Петербурге определили время окончания всех видов летних работ, относящихся к благоустройству.

По решению петербургских властей, с 1 ноября в Петербурге не будут разрешать проводить земляные работы, касающиеся посадок растений и саженцев. Об этом пишет «Мойка78».

Отмечается, что соответствующее распоряжение председателя комитета по благоустройству Василия Пониделко появилось на сайте администрации Северной столицы.

Подчеркивается, что в 2022 году на 1 ноября устанавливается срок окончания агротехнического периода для проведения земляных работ. Также правило распространяется на летней период для осуществления работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог регионального значения в Санкт Петербурге.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с наступлением холодов людям желательно пройти курс полного обследования у специалистов для выявления или предотвращения проблем со здоровьем. Также врачи рекомендуют вакцинацию.

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