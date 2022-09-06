Первый в мире смартфон со спутниковой связью выпустят в 2023 году

Первый в мире смартфон со спутниковой связью выпустят в 2023 году
Фото: unsplash

Компания Xingji Technology, принадлежащая Geely, анонсировала выпуск первого мире смартфона с возможностью подключения к низкоорбитальным спутникам.

Гендиректор компании Ван Юн заявил, что с момента появления технологии 3G начался переход от первоначального использования мобильных телефонов для совершения звонков к использованию смартфонов для получения информации и общения.

«В следующем десятилетии потребуется новый способ получения информации и взаимодействия», — считает предприниматель.

Использование сетей 5G и низкоорбитальных спутников в новом смартфоне Xingji поможет достигнуть глобального покрытия, чтобы люди всегда оставались на связи. Это обеспечит возможность выходить на связь из джунглей, пустыней, гор и других мест, где нет вышек сотовой связи.

По словам Ван Юна, смартфон со спутниковой связью будет выпущен в следующем году, сообщает портал iXBT.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi.

5G Xingji смартфон спутниковая связь


 

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