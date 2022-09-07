Компьютерный мастер взял с пенсионерки 142 тысячи рублей за настройку ноутбука

Компьютерный мастер взял с пенсионерки 142 тысячи рублей за настройку ноутбука
Фото: unsplash

В Петербурге задержали компьютерного мастера, подозреваемого в обмане пожилой местной жительницы.

Как стало известно Gazeta.SPb, жертвой мошенника стала 87-летняя пенсионерка из Василеостровского района. Она рассказала в отделе полиции, что вызвала домой компьютерного мастера, номер которого был указан в рекламной листовке. Мужчина настроил ей ноутбук, а за свои услуги потребовал 142 тысячи рублей.

Было возбуждено уголовное дело. Компьютерного мастера нашли и задержали в понедельник. Им оказался 32-летний безработный петербуржец из Московского района.

Сейчас мужчина в изоляторе. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что юного петербуржца задержали за обман пенсионерки на 300 тысяч рублей. Он убедил женщину в том, что ее дочь устроила серьезное ДТП, и нужно заплатить, чтобы ее не привлекли к ответственности.

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