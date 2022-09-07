Примерные семьянины попали в СИЗО за ограбления ювелирных салонов в Петербурге

Примерные семьянины попали в СИЗО за ограбления ювелирных салонов в Петербурге
Фото: СК РФ

В Петербурге по делу о налетах на ювелирные салоны арестовали троих мужчин. Добычей злоумышленников стали украшения на 50 миллионов рублей.

Преступная группа работала в период с 2013 по 2021 год в разных городах России. В состав группы входили трое мужчин из Петербурга и Ленобласти и один иностранец. Последнего также поймали при попытке покинуть страну, сообщает «Мойка78».

«Фигуранты тщательно скрывали свои преступные умыслы: каждый был примерным семьянином, их родные и близкие даже не догадывались о совершаемых ими криминальных деяниях», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчины грабили ювелирные салоны в 13 российских субъектах, в том числе в Тульской, Тверской, Свердловской, Брянской, Кировской и других областях.

Перед каждым налетом злоумышленники тщательно готовились, изучая особенности работы салонов. На «дело» они ездили на своих автомобилях, но ставили на них украденные с чужих машин номера.

По решению суда мужчины заключены под стражу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что компьютерный мастер взял с пенсионерки 142 тысячи рублей за настройку ноутбука.

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