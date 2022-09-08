Диетолог предупредил о развитии онкологии от чипсов

По мнению специалиста, вредные продукты способствуют развитию онкологии. В частности, речь идет о полуфабрикатах, чипсах и сильногазированных напитках.

Доктор медицинских наук и диетолог Алексей Ковальков заявил, что хоть причины возникновения онкологии остаются малоизвестными, спровоцировать заболевание могут углеводы. Об этом специалист поговорил с «Народными Новостями».

В беседе эксперт отметил, что дискутировал с онкологами на тему заболевания раком. Выяснилось, что чипсы это являются дорогой к онкологии. Раковые клетки растут за счет быстрого топлива, а быстрое топливо — это быстрые углеводы, которых очень много в чипсах.

Аналогичная ситуация и с мясными полуфабрикатами, либо сильногазированными напитками. При этом, если просто жарить мясо, — это не так страшно, успокоил врач. А вот различные сосиски, колбасы копчености специалист не рекомендует.

Ковальков посоветовал сократить количество углеводов в сутки и ограничить употребление сладкого до 150 г в день.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что некоторая группа продуктов противопоказана людям с аллергией и диабетом, а другая наоборот помогает снизить уровень сахара в крови и рекомендуются врачами для поддержания организма.