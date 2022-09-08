Омбудсмен Москалькова заявила об обязательной индексации пенсий всех россиян

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что пенсия пожилых граждан в России обязательно должна индексироваться вне зависимости от того, работает пенсионер или нет.

Такое мнение омбудсмен высказала на полях Восточного экономического форума. Москалькова напомнила, что после внесения в конституцию поправок об индексации пенсий граждан развернулась большая дискуссия касательно этого вопроса. Об этом специалист поговорила с РИА Новости.

В настоящий момент проект характеристик бюджета Пенсионного фонда России на 2023 год не предусматривает индексации пенсий работающим пенсионерам. Это стало известно в завершении лета из письма стороны общероссийских объединений профсоюзов, направленного в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

Дело в том, что ежегодно из-за инфляции меняется и заработная плата, и пенсии людей, в связи с этим важно, чтобы выплаты корректировались в соответствии с инфляцией. Москалькова заметила, что когда возникла норма об индексации пенсии, ее решили распространить только на неработающих пенсионеров.

Подчеркивается, что этот вопрос неоднократно поднимался, а также в органах государственной власти были представлены рекомендации пол улучшению положения. Также, по словам омбудсмена, соответствующий доклад представляли президенту.

Будет справедливым, когда все пенсионеры буду в одинаковых условиях. считает Москалькова, поэтому пенсия должна индексироваться независимо от того, работает пенсионер или нет.

Кроме того, сейчас пожилой человек получает накопленные баллы в денежном виде, когда перестает работать. Раньше он мог получить их через четыре месяца после того, как ушел с работы, а сейчас это происходит уже через два. Однако по мнению специалиста, можно было бы сразу перечислять все накопленные баллы, потому что они, вероятно, теряют свою номинальную стоимость.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что, согласно предложению Минфина, накопления россиян могут вернуть в их собственность. Речь идет о предоставлении людям с пенсионными накоплениями права инвестировать их по своему выбору.