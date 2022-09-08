В России пенсионные накопления граждан предложили «приватизировать»

Накопления жителей России могут вернуть в их собственность по предложению Минфина. Речь идет о предоставлении гражданам с пенсионными накоплениями права инвестировать их по своему выбору.

На сессии правительства поступило предложение «приватизировать» пенсионные накопления россиян. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на презентацию Минфина и Банка России.

Как отметил один из участников совещания, несмотря на предложение вернуть гражданам с пенсионными накоплениями права инвестировать их по своему выбору, нужно будет соблюсти некоторые критерии.

При этом председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подчеркнул, что инициатива не предусматривает возможности вывести деньги. Таким образом, планируется сформировать систему, при которой люди смогут выбрать: они могут или оставить деньги под управлением фонда (ПФР или НПФ), или инвестировать средства самостоятельно, но по четко регламентированным критериям.

В настоящее время жители России могут только переводить средства, сформированные по системе обязательного пенсионного страхования, из одного НПФ в другой.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Петербург получит субсидии на региональные социальные доплаты к пенсии. В общей сложности объем выделенных средств достигает 1,284 миллиарда рублей.