В России пенсионные накопления граждан предложили «приватизировать»

В России пенсионные накопления граждан предложили &#171;приватизировать&#187;
В России пенсионные накопления граждан предложили "приватизировать". Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Накопления жителей России могут вернуть в их собственность по предложению Минфина. Речь идет о предоставлении гражданам с пенсионными накоплениями права инвестировать их по своему выбору.

На сессии правительства поступило предложение «приватизировать» пенсионные накопления россиян. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на презентацию Минфина и Банка России.

Как отметил один из участников совещания, несмотря на предложение вернуть гражданам с пенсионными накоплениями права инвестировать их по своему выбору, нужно будет соблюсти некоторые критерии.

При этом председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подчеркнул, что инициатива не предусматривает возможности вывести деньги. Таким образом, планируется сформировать систему, при которой люди смогут выбрать: они могут или оставить деньги под управлением фонда (ПФР или НПФ), или инвестировать средства самостоятельно, но по четко регламентированным критериям.

В настоящее время жители России могут только переводить средства, сформированные по системе обязательного пенсионного страхования, из одного НПФ в другой.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Петербург получит субсидии на региональные социальные доплаты к пенсии. В общей сложности объем выделенных средств достигает 1,284 миллиарда рублей.

накопления пенсия пожилые люди Россия


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
«Петербургтеплоэнерго» подвел итоги подготовки к новому отопительному ...
Вторым заболевшим оспой обезьян в России стал петербуржец
Днем 8 сентября в Петербурге стартовало периодическое протапливание домов
В Петербурге специалисты проверили почти 100 судов и школ из-за минирования
С 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша закрывают въезд для россиян
На перекрестке во Фрунзенском районе после столкновения с трамваем ...
В Петербурге пройдет аукцион продажи квартир из экорайона «Юнтолово»
После звонка из Банка России пенсионерка с улицы Гороховая потеряла более ...