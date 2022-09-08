Почти 20 человек с коронавирусом умерло в Петербурге за сутки

Почти 20 человек с коронавирусом умерло в Петербурге за сутки. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Почти 20 человек с коронавирусом умерло в Петербурге за сутки. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

По всей России за сутки скончалось 93 человека с коронавирусом, при этом в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти 19 человек с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся больше на 11 — 30 человек.

На 8 сентября в городе количество умерших с инфекцией прибавилось. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург находится на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, — там на сегодняшний день за все время существования коронавируса насчитывается 45 409 смертей пациентов. За последние сутки в Ленинградской области от ковида никто не умер. В регионе насчитывается 3 497 смертей за всю пандемию.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 34 863 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 385 069 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Северной столице продолжают сокращать количество инфекционных коек, развернутых для пациентов с коронавирусом. В Госпитале для ветеранов войн вывели 40 мест для пациентов с коронавирусом, а в клинической больнице Святителя Луки — 20 мест.