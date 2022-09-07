В Петербурге свернули еще 60 инфекционных коек для больных COVID-19

В Петербурге свернули еще 60 инфекционных коек для больных COVID-19
Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге продолжают сокращать количество инфекционных коек, развернутых для пациентов с коронавирусом.

Об этом в среду, 7 сентября, сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга.

За сутки в городских больницах в общей сложности свернули 60 ковид-коек. В Госпитале для ветеранов войн вывели 40 мест для пациентов с коронавирусом, а в клинической больнице Святителя Луки — 20 мест.

В комздраве добавили, что на сегодняшний день госпитализация больных COVID-19 в эти стационары-трансформеры приостановлена.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в комздраве Петербурге заявили о сокращении количества коек для больных COVID-19. Как отметил председатель комздрава Дмитрий Лисовец, что пик заболеваемости пройден, поэтому осуществляется переход к сокращению коечного фонда в стационарах.

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