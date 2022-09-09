В пятницу на территории Петербурга начинается потепление

Сегодня, 9 сентября, в Северную столицу возвращается теплая погода. Солнце сменяет дожди.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в пятницу Санкт-Петербург окажется под влиянием скандинавского антициклона, в следствии чего облаков на небе станет меньше. В течение дня обойдётся без дождей, а температурные показатели начнут постепенно повышаться.

Температура воздуха, по словам синоптика, поднимется до +13 и +15 градусов, по области эти показатели достигнут +11 и +16 градусов. Ветер юго-западный 1-6 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы.

Суббота пройдет также без осадков с температурами+15 и+17 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в конце этой недели в Санкт-Петербург ненадолго вернется теплая погода. Город попадет под влияние антициклона, который и станет причиной потепления.