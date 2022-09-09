В лесах Тосненского района обнаружили человеческий череп

Под Петербургом вновь нашли останки человека. На этот раз их заметили в Тосненском районе Ленинградской области.

Как стало известно Gazeta.SPB. 7 сентября около 08:30 в правоохранительные органы обратился очевидец, который заявил, что в 4 км от Тосно, в лесном массиве нашел человеческий череп. Звонивший предположил, что ему уже около 1 года.

Специалисты изъяли найденную часть человека и направили ее в морг на исследование.

В настоящий момент выясняются обстоятельства, как череп мог оказаться в лесу, кому он принадлежит, и что случилось с погибшим человеком. Также дополняются все прочие детали.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что во Всеволожском районе Ленинградской области обнаружили останки человека, которые направлены в морг для установления причины смерти. Род и личность погибшего выясняются. Специалисты обнаружили в лесном массиве тазовую и позвоночную кости, а также ребра человека.