Синоптик Колесов рассказал о самой холодной ночи в Петербурге и Ленобласти

Синоптик Колесов рассказал о самой холодной ночи в Петербурге и Ленобласти. Фото: Baltphoto

Синоптик Колесов рассказал о самой холодной ночи в Петербурге и Ленобласти. Фото: Baltphoto

В ночь с 8 на 9 сентября на всей территории Северо-Запада выдалась самая холодная ночь. Синоптик рассказал, что антициклон сместился через Санкт-Петербург на юг, поэтому сейчас его центр рядом с Новгородом.

Таким образом, в большинство районов Ленинградской области нагрянули заморозки. Также, по словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, это явление наблюдалось повсеместно в Новгородской и Псковской области.

Однако в прибрежных районах Финского залива и Ладожского озера из-за высокой температуры воды заморозков отмечено не было.

Специалист поделился, что в выходные дни антициклон продолжит определять погоду в регионе. Будет сухо и тихо. Ночью заморозки по области сохранятся, а днем воздух продолжит прогреваться.

В Санкт-Петербурге ночью тоже холодно, температура достигает всего до +3 и +5 градусов, а днем максимальная температура до +15 и +17 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня, 9 сентября, на территории Северной столицы начинается потепление. Температура воздуха, по словам синоптика, поднимется до +13 и +15 градусов, по области эти показатели достигнут +11 и +16 градусов.