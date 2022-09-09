Санкт-Петербург остается на 2 месте по суточной заболеваемости COVID-19

Петербург вновь оказался на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Сегодня, 9 сентября, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 3 315 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Сегодня Петербург по показателю заболеваемости, как всегда, уступил Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 6 525 человек с коронавирусом, а на третьем месте находится Подмосковье, где выявили 2 125 новых случаев.

За день в Петербурге выздоровели 4 991 человек, госпитализировали 180 местных жителей, скончались 20 петербуржцев с коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жители Санкт-Петербурга стали меньше заболевать коронавирусной инфекцией. По словам экспертов, пик заражений был преодолен. По сравнению с серединой августа госпитализировать горожан тоже стали реже.