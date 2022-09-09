Подлодку «Ленинский комсомол» сняли с баржи «Атлант» и по частям переправляют на реставрацию

Подлодку "Ленинский комсомол" сняли с баржи "Атлант" и по частям переправляют на реставрацию. Фото: пресс-служба Дирекции комплекса защитных сооружений (КЗС).

Подлодку "Ленинский комсомол" сняли с баржи "Атлант" и по частям переправляют на реставрацию. Фото: пресс-служба Дирекции комплекса защитных сооружений (КЗС).

Легендарную подлодку «Ленинский комсомол» по частям сняли с баржи «Атлант» для дальнейшей транспортировки на реставрацию.

Для перевозки на место работ «Ленинский комсомол» разделили на две части. После установки подлодки в Музее военно-морской славы ее снова соберут в единое целое, и она станет главным экспонатом. Об этом рассказал телеканал «Санкт-Петербург» .

Платформа, с помощью которой подлодка оказалась на берегу, на дистанционном управлении с десятками колёс. Самым сложным из всего процесса транспортировки оказалось провести подлодку в порт Кронштадта, поэтому было решено ее разделить.

Интересно, что легендарная подлодка даже в распиленном состоянии смотрится крупнее некоторых действующих. Её высота примерно с пятиэтажный дом без учёта платформы. Сегодня носовая часть уже успешно добралась с кормовой. В музей части поедут по очереди, а уже там их соединят.

Подлодка К-3 — историческая, первая атомная в Советском союзе и третья в мире. Она служила на флоте до 1991 года, теперь её решили отправить в Музей военно-морской славы в Кронштадте.

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