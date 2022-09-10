В Петербурге выявили 3 427 новых заболевших коронавирусом

Петербургские медики за прошедшие сутки выявили в Северной столице 3 427 новых случаев коронавируса.

Госпитализированы 220 человек, выздоровели – 2 988, умерли – 14. Всего с начала пандемии в городе заболел 1 689 941 местный житель, вылечились — 1 625 528 человек, а общее число жертв достигло 34 897. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 6 325 человек. На третьем месте оказалась Нижегородская область — 1 854 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стало известно, на какой стадии находится разработка назальной вакцины от COVID-19 в Петербурге.