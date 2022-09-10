Петербург сохраняет 2 место по новым случаям коронавируса в России

Петербург вновь оказался на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Сегодня, 10 сентября, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 3 427 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 3 315. Таким образом, суточная заболеваемость в городе немного увеличилась. Сегодня Петербург по этому показателю уступил Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 6 325 человек с коронавирусом, а на третьем месте Нижегородская область, где выявили 1 854 новых случая.

За день в Петербурге выздоровели 5 656 человек, госпитализировали 220 местных жителей, скончались 14 петербуржцев с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стало известно, на какой стадии находится разработка назальной вакцины от COVID-19 в Петербурге.