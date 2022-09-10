В России за сутки коронавирусом заразились 53,4 тысячи человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 53 486 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 20 013 781. Об этом стало известно сегодня, 10 сентября.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 3 977 человек, скончались 97 заболевших жителя страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 385 262 граждан. Накануне выздоровели 46 023 человека. Общее количество выздоровлений достигло 19 023 718.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 6 325 человек. На третьем месте оказалась Нижегородская область — 1 854 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стало известно, на какой стадии находится разработка назальной вакцины от COVID-19 в Петербурге.