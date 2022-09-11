В Петербурге выявили 3 484 новых заболевших коронавирусом

В Петербурге выявили 3 484 новых заболевших коронавирусом
Фото: Pxhere

Петербургские медики за прошедшие сутки выявили в Северной столице 3 484 новых случая коронавируса.

Госпитализированы 70 человек, выздоровели – 2 772, умерли – 11. Всего с начала пандемии в городе заболел 1 693 452 местных жителей, вылечились — 1 628 300 человек, а общее число жертв достигло 34 908. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 6 856 человек. На третьем месте оказалась Московская область — 1 920 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стало известно, на какой стадии находится разработка назальной вакцины от COVID-19 в Петербурге.

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