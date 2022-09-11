Петербург сохраняет 2 место по новым случаям коронавируса в России

Петербург сохраняет 2 место по новым случаям коронавируса в России
Фото: Unsplash

Петербург вновь оказался на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Сегодня, 11 сентября, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 3 484 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 3 427. Таким образом, суточная заболеваемость в городе немного увеличилась. Сегодня Петербург по этому показателю уступил Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 6 856 человек с коронавирусом, а на третьем месте Московская область, где выявили 1 920 новых случаеы.

За день в Петербурге выздоровели 2 772 человека, госпитализировали 70 местных жителей, скончались 11 петербуржцев с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стало известно, на какой стадии находится разработка назальной вакцины от COVID-19 в Петербурге.

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