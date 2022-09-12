Nikoliers оценит работу финалистов конкурса «Доверие потребителя»

Ведущая российская консалтинговая компания полного цикла в сегменте коммерческой и жилой недвижимости Nikoliers поддержала конкурс «Доверие потребителя» и выступила его независимым консультантом.

В прошлом году Nikoliers также принимала участие в конкурсе как консультант. Специалисты компании будут анализировать конкурсную документацию финалистов, участвовать в объездах объектов недвижимости. Оценка работы компаний, жилых комплексов, проектов загородного строительства и управляющих компаний представят на заседании Экспертного совета в ноябре 2022 года.

Директор департамента жилой недвижимости компании Nikoliers Елизавета Конвей является активным участником бизнес-завтраков в рамках конкурса «Доверие потребителя». На них в неформальной обстановке обсуждаются ключевые проблемы рынка недвижимости и отдельных его сегментов.

Участие в мероприятиях также принимают руководители профильных общественных объединений Санкт-Петербурга, представителей ведущих агентств недвижимости, застройщиков и банков, работающих с ипотекой, и представителей органов исполнительной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что за квартиру в петербургской новостройке теперь придется отдать чуточку больше. Аналогичная ситуация наблюдается по всей России.