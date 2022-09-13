Во вторник над Петербургом соберутся облака, но дожди не пойдут

Во вторник над Петербургом соберутся облака, но дожди не пойдут. Фото: Pxhere

Во вторник над Петербургом соберутся облака, но дожди не пойдут. Фото: Pxhere

Сегодня гребень антициклона защищает Северную столицу от дождей, поэтому, несмотря на облака, в городе не будет осадков.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что во вторник Петербург останется под влиянием периферии антициклона. Облаков в небе, действительно, станет больше, а температурные показатели вернутся в рамки климата.

В течение дня столбик термометра будет оставаться на отметке +16 и +18 градусов, по области показатели достигнут +14 и +19 градусов. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

В среду также будет облачно, а ближе к вечеру уже пройдут небольшие дожди. Температура не поднимется выше +15 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что начало недели в Санкт-Петербурге будет солнечным, но под конец город накроют дожди и ветра. Поменяются местами также дневные и ночные температуры.