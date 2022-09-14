Онлайн-голосование в XV конкурсе «Доверие потребителя» закончится 16 сентября

Онлайн-голосование в XV конкурсе &#171;Доверие потребителя&#187; закончится 16 сентября
Фото: предоставлено организатором

Онлайн-голосование в рамках XV конкурса «Доверие потребителя» по выбору лучших строительных компаний и проектов в Петербурге и Ленобласти заканчивается 16 сентября.

Потребительское голосование длилось с 11 мая. Во второй этап конкурса, где будут голосовать эксперты, попадут участники, набравшие максимальное число голосов от пользователей.

Победителей выберут в 14-ти номинациях:

Строительная компания, пользующаяся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Риэлторское агентство, пользующееся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга

  • Ипотечный банк, пользующийся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга
  • Лучший реализованный проект жилого комплекса комфорт-класса в Санкт-Петербурге
  • Лучший реализованный проект жилого комплекса бизнес и элит классов в Санкт-Петербурге
  • Лучший реализованный проект жилого комплекса класса «стандартное жилье» и комфорт-класса в Ленинградской области
  • Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса в Санкт-Петербурге
  • Лучший строящийся жилой комплекс бизнес и элит классов в Санкт-Петербурге
  • Лучший строящийся жилой комплекс класса «стандартное жилье» и комфорт-класса в Ленинградской области
  • Лучший реализованный комплекс апартаментов в Санкт-Петербурге
  • Лучший строящийся комплекс апартаментов в Санкт-Петербурге
  • Лучший реализованный проект загородного домостроения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
  • Лучший строящийся проект загородного домостроения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
  • Лучшая управляющая компания в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Оставить свой голос можно на сайте конкурса https://doveriekonkurs.ru/golosovanie/ и портале BSN https://www.bsn.ru/konkurs_doverie_potrebiteley_2022//.

После 16 сентября голоса, оставленные на обеих площадках, будут суммированы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Nikoliers оценит работу финалистов конкурса «Доверие потребителя».

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