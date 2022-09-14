Setl Group разработал новый стандарт экологичного строительства

Новый стандарт экологичного строительства SetlGreen будет применяться для реализации «зеленых» проектов комфорт- и высокого комфорт-класса холдинга Setl Group. Первым жилым комплексом, построенным по стандарту SetlGreen, станет «Дворцовый фасад» в Петродворцовом районе.

Новый стандарт предполагает создание удобной и комфортной среды для проживания. «Зеленые» проекты холдинга будут эргономичными. На территории жилых комплексов разместятся дополнительные рекреационные зоны — парки и скверы, площади, аллеи, променады, детские и спортивные площадки SetlKids и SetlSport с оборудованием из природных натуральных материалов. Кроме того, в комплексах предусмотрена система раздельного сбора мусора.

В проектах Setl Group будут применяться водоэффективные технологии. Жильцы будут обеспечены качественной питьевой водой благодаря многоступенчатой системе очистки с ультрафиолетовым обеззараживанием. А смесители с аэраторами позволят экономить воду. Кроме того, SetlGreen предполагает применение энергоэффективных технологий, в том числе оптимизацию наружного освещения, автоматическое регулирование температуры в помещениях, датчики движения и светодиодные осветительные приборы.

Объекты класса высокий комфорт холдинг обеспечит «умными системами» SetlHome. Это системы автоматического сбора данных счетчиков, онлайн-коммуникаций с управляющей компанией, IP-домофонии и система внутренних датчиков. Всем комплексом можно будет управлять в мобильном приложении.

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Setl Group

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