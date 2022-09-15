Стало известно, как будет выглядеть станция метро «Горный институт»

Компания «Метрострой Северной столицы» приступила к поиску подрядчика для строительства вестибюля «Горного института». Все работы должны закончиться к началу 2024 года.

О том, какой будет новая станция и какие работы уже выполнены, рассказал инженер, историк метро Дмитрий Графов. Об этом пишет «МК в Питере».

По словам Графова, работы на станции «Горный институт» требуют большего объема, чем остальные, поскольку она станет завершающей станцией «оранжевой» линии. Станцию нужно построить так, чтобы поезда смогли разворачиваться и циклично курсировать по ветке.

На данный момент метростроевцы сделали три подземных зала: два боковых и один центральный, а между ними будет 12 пассажирских проемов. Кроме того, уже давно пройден эскалаторный тоннель. Сейчас его обустраивают, рабочие готовятся к монтажу плит, на которые сверху установят конструкции эскалатора.

«Соответственно сам вестибюль в виде определенного фрагмента уже имеется. Я подскажу, что вестибюль станции „Горный институт“ будет подземным, то есть это не привычное здание, к которому большая часть петербуржцев привыкла», — отметил эксперт.

Например, такие же подземные вестибюли имеют станции «Спортивная», «Невский проспект», «Московская», «Садовая» и «Новочеркасская». Чтобы попасть в метро, пассажирам нужно будет спуститься по траволаторам и эскалаторам. Наверху построят аккуратный стеклянный павильон. Сама станция будет находиться на углу Косой линии и Большого проспекта Васильевского острова.

По его словам, что уже в ближайшее время можно ожидать начала работ по строительству вестибюля. Графов добавил, что нет никаких сомнений в том, что вестибюль возведут в указанные сроки, так как контракт обяжет подрядчика сдать объект в 2024 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вестибюль станции метро «Горный институт» обещают построить к началу 2024 года.